



Жители Кавказа хотят эвакуировать палестинцев из Газы в Россию

Жители Кавказа подали петицию с требованием эвакуировать палестинцев из Газы в Россию.



Документ написан на имя президента РФ Владимира Путина.



"Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам с просьбой в содействии и помощи в организации эвакуации беженцев из Газы в Россию. 1 ноября стало известно, что Египет - единственная страна, находящаяся рядом, отказалась принимать беженцев из Газы. А значит, тысячи невинных людей обречены на смерть", - сказано в тексте петиции.



Документ подписали жители Северо-Кавказских республик: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия. Они сказали, что готовы принять беженцев и "сделать все, что потребуется для их комфортного проживания".



"Многие из нас готовы отдать свои дома для их проживания, учителя готовы обучать их русскому языку, а директора частных клиник бесплатно оказывать медицинскую помощь. У нас достаточно много сел, которые пустуют, по причине оттока населения в город, огромное количество людей, согласно опросу, готовы предоставить свои дома для проживания", - отмечено в петиции.