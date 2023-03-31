



Зеленский: Ядерные угрозы Путина говорят о неудачной встрече с главой Китая

Желание президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем прошла неудачно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю деоккупации Бучи.



"Если вы хотите мое личное мнение. Сигнал, что Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением Путина потеряла", - заявил Зеленский.



По его мнению, российскому диктатору Путину сейчас необходимо показывать какие-то победы, но он не смог это сделать на поле боя.



"Они начали кровавую войну и уже понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей, но и не считает своих людей. Но это дело РФ", - заметил президент.



Зеленский также считает, что размещение ядерного вооружения в Беларуси свидетельствует о потере субъектности режима Лукашенко, ведь он больше не решает, какое оружие будет размещено на его территории.