



Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского: подробности

Президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем находящегося с визитом в Украине Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи.



Глава государства и специальный представитель Папы Франциска обсудили ситуацию в нашей стране и гуманитарное взаимодействие Украины и Святого Престола в рамках реализации украинской формулы мира.



Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает совершать ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС.



«Это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии», – отметил президент.



Глава государства акцентировал, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира.



«Враг воспользуется паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ», – подчеркнул Владимир Зеленский.



Президент Украины подчеркнул, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию способны повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю.



Владимир Зеленский и кардинал Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию украинской формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, Глобального Юга.



Глава государства призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана: «Мы приветствуем готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война продолжается на территории Украины, алгоритм достижения мира может быть только украинским».



Президент отметил, что Святой Престол мог бы внести действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных, возвращение депортированных детей и восстановление справедливости.



Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.



Маттео Дзуппи передал Владимиру Зеленскому письмо от Папы Римского Франциска.