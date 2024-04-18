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Зеленский в преддверии Песаха поблагодарил еврейское сообщество
18.04.2024 19:21 Алина Груднева

Зеленский в преддверии Песаха поблагодарил еврейское сообщество

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Песаха встретился с представителями иудейских организаций и учениками еврейской школы.

Соответствующее видео со встречи он опубликовал в своем официальном Telegram-аккаунте.

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Украинский лидер поблагодарил еврейское сообщество за поддержку страны в борьбе за свободу.

"Отдельная благодарность – за вовлечение в помощь нашему государству международных партнеров, в том числе из США", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас крайне важно усиливать противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить граждан от российской агрессии.

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