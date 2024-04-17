



Зеленский: Удара по Чернигову не было бы, будь у Украины достаточно средств ПВО

Вражеского удара по Чернигову, в результате которого погибли люди, могло бы не быть, если бы у Украины было достаточно средств ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленского.



По словам главы государства, известно о 20 пострадавших и 10 погибших (уже 11 человек) в результате обстрела Чернигова. Число жертв может увеличиться, поскольку продолжается спасательная операция.



"Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил президент.



Зеленский подчеркнул, что Украине хватает решимости для борьбы с российской агрессией, но нужна достаточная решимость партнеров.



"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", - добавил. Зеленский.



Напомним, утром 17 апреля в Чернигове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Позже местные власти подтвердили, что россияне ударили по городу.



По словам местных властей, оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову. Был прилет по центральному району города. Был атакован социальный объект. Как известно, в результате обстрела повреждена городская больница.

