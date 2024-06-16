



Зеленский сказал, что следующий саммит мира будет “не через годы”

"У нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны" и справедливого и продолжительного мира", - заявил президент Украины.



Он добавил, что уже есть страны, желающие принять второй саммит мира.



"Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет действительно глобальное значение", - сказал Зеленский.