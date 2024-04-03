



Зеленский: Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных

Российская Федерация планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с его финским коллегой Александром Стуббом.



"Полмиллиона нам не нужно. Соответствующее количество, которое не было на фронте - они на фронте будут. Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано - пока не готов сказать. Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию дополнительно 300 тысяч военных", - заявил президент.



Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 апреля, украинские воины ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 444 370 военных.



Как рассказывала разведка Британии, страна-террорист набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.



В конце марта диктатор Владимир Путин также подписал указ о весеннем призыве в армию РФ. Планируется набрать 150 тысяч солдат.