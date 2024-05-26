



Зеленский: РФ сжигание доставляет удовольствие

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к миру с места удара россиян по Харькову.



"Для них это удовольствие – сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной", - подчеркнул он.



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По словам Зеленского, нет нации, которая способна остановить такую войну только собственными усилиями.



"Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обман, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть", - добавил он.



Зеленский подчеркнул, что Украина вместе со Швейцарией готовит такой саммит, который стартует 15 июня.



"Мы подтверждаем участие уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к Президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к Президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", - призвал он.

