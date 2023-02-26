



Зеленский: Путина убьют свои же

Президент России Владимир Путин в конечном итоге будет убит кем-то из его ближайшего окружения.



По данным The Telegraph, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, который считает, что главу Кремля попытаются свергнуть политические соперники.



"Непременно наступит момент, когда будет ощущаться хрупкость путинского режима внутри их государства. Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно. Но им нужна будет причина для себя — и они вспомнят слова Комарова, Зеленского, еще кого-то. Они найдут для себя причину убить убийцу. Сработает ли это? Да. Когда? Я не знаю", — считает Зеленский.



На прошлой неделе бывший российский дипломат Борис Бондарев сказал, что Путин уже проиграл войну в Украине.



"Путин потерял все. Все должны понимать, что он не умен. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он, но, как уже упоминалось, он все же недальновиден, даже очень. Он не думает о завтрашнем дне. Он думает только о еще нескольких часах, в течение которых сможет оставаться у власти", - считает Бондарев.



Что примечательно, у Путина есть крайне узкий круг соратников. Уже давно мировое сообщество наблюдает раскол между наемниками ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ. К слову, одним из преемников президента РФ считают основателя ЧВК Евгений Пригожина, которого в России считают чуть ли не "героем".



