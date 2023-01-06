



Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели телефонный разговор сегодня, 6 декабря. Об этом сообщает японский телеканал NHK.



Во время разговора японский премьер подтвердил свою позицию по поводу российского вторжения. Он отметил, что как председатель G7 он будет продолжать поддержку и санкционное давление на Россию в сотрудничестве с международными партнерами.



По данным СМИ, премьер-министр Японии и Зеленский обсудили детали возможного визита Кисиды в Украину.



Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак пригласил премьера Японии в Украину.



Отметим, что в этом году Япония председательствует в G7. Из лидеров "Большой семерки" только главы Японии и США не были в Украине с начала широкомасштабной войны.