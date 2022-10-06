



Зеленский призвал НАТО к превентивным мерам, в России истерика

Выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, президент Украины Зеленский заявил, что НАТО и все международное сообщество должно предусмотреть возможность нанесения превентивных ударов по России, если она попытается применить ядерное оружие.



"Что должно сделать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия, - заявил Зеленский. - Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах ты так, ну вот, держи от нас!"



Зеленский подчеркнул, что если Российская Федерация применит ядерное оружие, мир никогда не простит этого ни президенту РФ, ни самой России.



Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Украины. По его словам, на заявление о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира. "Заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны", - заявил он.



В МИД РФ заявили, что Запад разжигает ядерную войну, а "неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету".