



Зеленский призвал Европу ограничить цены на российскую нефть

Европа должна продолжить энергетическое разоружение России и ограничить цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Международном симпозиуме The idea of Europe.



"В этом году Европа осуществляет наконец-то энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов начала уменьшаться, а должна полностью исчезнуть. И один из этих ключевых инструментов - это ограничение российских заработков от экспорта энергоресурсов", - сказал президент.



При этом Зеленский упрекнул, что предельные суммы на нефть из РФ, которые сейчас называют в ЕС, слишком высоки. Он поддержал стремление стран Балтии и Польши к введению ограничения на уровне 30 долларов за баррель нефти.



"Звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Бесспорно, такие слова - это поддавки, больше похожее на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. Я благодарен нашим балтийским коллегам, польским коллегам за их предложения. Ограничение цены на уровне 30 долларов за баррель нефти кажется более правильным предложением", - заявил глава государства.



Зеленский поблагодарил европейских партнеров, которые продолжают защищать такое предложение в ходе обсуждений.



Напомним, по данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться об установлении предельной цены на российскую нефть.



Ранее стало известно, что G7 и ЕС рассматривают ограничение цен на уровне 65-70 долларов за баррель.