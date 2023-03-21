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Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии
21.03.2023 21:39 Раиса Вовк

Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен виртуально присутствовать на предстоящем саммите G7 в Японии.

По словам главы государства, он примет участие в майском саммите в Хиросиме по видеосвязи после получения приглашения от премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Это будет второй раз, когда Зеленский виртуально выступает перед делегатами G7, после того как в июне 2022 года он выступил на саммите в Германии по видеосвязи.

Напомним, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украине. Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Зеленским. 

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