



Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен виртуально присутствовать на предстоящем саммите G7 в Японии.



По словам главы государства, он примет участие в майском саммите в Хиросиме по видеосвязи после получения приглашения от премьер-министра Японии Фумио Кисиды.



Это будет второй раз, когда Зеленский виртуально выступает перед делегатами G7, после того как в июне 2022 года он выступил на саммите в Германии по видеосвязи.



Напомним, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украине. Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Зеленским.