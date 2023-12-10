



Зеленский попытался наладить мосты с Орбаном

Владимир Зеленский воспользовался официальным поводом для общения с виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.



Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения Зеленского и Орбана мигом заполнили интернет. Политики разговаривали в ложе гостей аргентинского парламента.

Zelenskyi exchanged words with Orbán in Argentina. Doesn't seem like Zelenskyi is enjoying the conversation much, as anyone can understand. pic.twitter.com/BB8VcfPrPI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2023

Детали общения пока что неизвестны. По крайней мере, Офис Президента информации не раскрывает.В пятницу Орбан находился с визитом в Париже, где его принимал Макрон. Сегодня Макрон также разговаривал по телефону и с Зеленским.