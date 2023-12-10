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Зеленский попытался наладить мосты с Орбаном
10.12.2023 19:28 MIGnews.com

Зеленский попытался наладить мосты с Орбаном

Владимир Зеленский воспользовался официальным поводом для общения с виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения Зеленского и Орбана мигом заполнили интернет. Политики разговаривали в ложе гостей аргентинского парламента.


Детали общения пока что неизвестны. По крайней мере, Офис Президента информации не раскрывает.

В пятницу Орбан находился с визитом в Париже, где его принимал Макрон. Сегодня  Макрон также разговаривал по телефону и с Зеленским.
 

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