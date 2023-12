Зеленский попытался наладить мосты с Орбаном

Владимир Зеленский воспользовался официальным поводом для общения с виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.



Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения Зеленского и Орбана мигом заполнили интернет. Политики разговаривали в ложе гостей аргентинского парламента.

Zelenskyi exchanged words with Orbán in Argentina. Doesn't seem like Zelenskyi is enjoying the conversation much, as anyone can understand. pic.twitter.com/BB8VcfPrPI