



Зеленский одобрил увеличение военного бюджета почти на 400 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены на 387 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте парламента.



Согласно документу, увеличиваются расходы на:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 365,2 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) - 219,1 млрд грн;

Система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) - 13,0 млрд грн, из них оплата труда - 5,8 млрд грн;

Главное управление разведки Минобороны - 3,2 млрд грн, из них оплата труда - 2,4 млн грн.,

Службы безопасности - 3,7 млрд грн, из них оплата труда - 3,6 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи - 1,3 млрд грн, из них оплата труда - 1,2 млрд грн;

Управление государственной охраны - 594 млн грн, из них оплата труда - 570 млн грн;

Служба внешней разведки - 45,0 млн гривен.

Напомним, по данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства.