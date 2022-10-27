Зеленский одобрил увеличение военного бюджета почти на 400 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены на 387 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте парламента.
Согласно документу, увеличиваются расходы на:
- Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 365,2 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) - 219,1 млрд грн;
- Система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) - 13,0 млрд грн, из них оплата труда - 5,8 млрд грн;
- Главное управление разведки Минобороны - 3,2 млрд грн, из них оплата труда - 2,4 млн грн.,
- Службы безопасности - 3,7 млрд грн, из них оплата труда - 3,6 млрд грн;
- Администрация Госспецсвязи - 1,3 млрд грн, из них оплата труда - 1,2 млрд грн;
- Управление государственной охраны - 594 млн грн, из них оплата труда - 570 млн грн;
- Служба внешней разведки - 45,0 млн гривен.