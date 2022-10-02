Зеленский об освобождении украинских территорий: это тенденция
Стремительное освобождение украинских населенных пунктов от россиян стало тенденцией.
Об этом в вечернем обращении к нации 2 октября сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Каждый день как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Это тенденция такая", - сказал Зеленский.
Он припомнил о проведении псевдореферендумов на захваченных территориях.
"А когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины", - добавил он.
По словам президента Украины, каждый, кто причастен к любым элементам агрессии, ответит за это.
"Я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", - резюмировал он.