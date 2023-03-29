



Зеленский – о визите Си, нерабочей ПВО из ЕС, "ядерке" РФ, смене политсил в США

Президент Владимир Зеленский дал интервью Associated Press. В нем он подтвердил приглашение в Украину лидера КНГ Си Цзиньпина; рассказал о том, как одна из стран Европы передала нерабочую систему ПВО и чем закончилась эта история; объяснил, почему важно удержать Бахмут; высказал свое понимание того, зачем лидеру РФ Путину "ядерка" в Беларуси; высказал свои опасения в случае смены политических сил в США и чем это опасно для Украины.



Зеленский готов видеть в Украине Си

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – рассказал Владимир Зеленский.

Украине передали систему ПВО, которая не сработала



Выстоять в полномасштабной войне, развязанной Российской Федерацией, Украине помогает весь цивилизованный мир. Кто-то дает деньги, кто-то необходимое оружие. Правда, не всегда рабочее, как выяснилось. По крайней мере одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала. Это не слухи – об этом рассказал президент Зеленский в интервью AP.



О какой стране идет речь глава государства, конечно же, не рассказал, заметив лишь, что эту систему ПВО пришлось менять "снова и снова".



Владимир Зеленский поблагодарил за помощь от стран-партнеров, но вместе с тем обратил внимание на то, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.



"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем", – рассказал Президент Украины.



Кроме того, с января украинские военные проходят обучение в США по управлению системой Patriot, но в Украине ее еще не развернули.



"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", – отметил президент Зеленский.



Почему важно удержать Бахмут



Город-крепость Бахмут – в центре внимания всего мира, там идут одни из самых тяжелых боев. Почему оборона Бахмута так важна для Украины и с военной и политической стороны? Владимир Зеленский ответил: важно потому, что потеря города может привести к давлению к поиску компромиссов. В случае потери Бахмута президент РФ Владимир Путин обязательно использует эту "победу" в своих интересах, выразил уверенность президент, заметив, что "глава Кремля продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".



"Если он почувствует кровь – почувствует запах, что мы слабы – он будет толкать, толкать, толкать", – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства предполагает, что давление от поражения в Бахмуте будет быстрым: как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.

"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", – сказал Владимир Зеленский, добавив, что в настоящее время он не испытывает такого давления ни со стороны партнеров, ни со стороны украинцев.



Зачем Путину "ядерка" в Беларуси



Ответ на этот вопрос Владимир Зеленский сформулировал так: президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем в Москве не получил желаемых гарантий. И заявление о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси об этом сигнализирует.



Президент Украины напомнил, что Китай на протяжении многих десятилетий был экономически и политически привержен России и обеспечивал Путину "дипломатическое прикрытие", придерживаясь официальной позиции нейтралитета в войне.

Так, на прошлой неделе Си посетил Путина в России, подняв перспективу того, что Пекин может быть готов предоставить Москве оружие и боеприпасы, необходимые ей для пополнения исчерпанных запасов, но поездка лидера Китая завершилась без такого объявления.

Через несколько дней Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, что приближает ядерные запасы Кремля к территории НАТО.

Зеленский прокомментировал решение российского диктатора, отметив, что "шаг Путина преследовал цель отвлечь внимание от отсутствия гарантий со стороны Китая".

"Что это значит? Это значит, что визит (Си Цзиньпиня в Москву – ред.) был нехорошим для России", – предположил Президент Украины.

Смена политсил в США может ослабить помощь Украине



Прокомментировал Владимир Зеленский и политические процессы, происходящие сегодня в США в контексте Украины.



Так, президент предположил, что смена политических сил в США может ослабить помощь Украине, ту военную поддержку, которая оказывается сегодня. Это может произойти в случае прихода к власти республиканцев, выступающих за уменьшение предоставления Украине помощи.



Владимир Зеленский подчеркнул, что успех Украины на поле боя зависит от военной помощи от США и Европы. И не удивительно, что украинского лидера беспокоит то, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на ход войны.



"Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", – сказал Владимир Зеленский.



Заявления республиканцев



Стоит отметить, что бывший лидер США Дональд Трамп, уже заявивший о намерении баллотироваться в президенты, сомневается, стоит ли продолжать оказывать Украине военную помощь. Он даже заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.



Кроме того, конкурент Трампа от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал войну в Украине "территориальным спором" и заявил, что она не является приоритетом национальной безопасности США.



Позже он отказался от своих слов после критики среди республиканцев.



Зачем Путину "ядерка" в Беларуси



Прокомментировал

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем в Москве не получил желаемых гарантий. И заявление о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси об этом сигнализирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского