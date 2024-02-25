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Зеленский о Путине: нет смысла говорить с глухим убийцей
25.02.2024 17:39 Алина Груднева

Зеленский о Путине: нет смысла говорить с глухим убийцей

Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла в переговорах с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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"А можно говорить с глухим человеком? Человеком, убивающим своих оппонентов? Мы предложим площадку, на которой он может согласиться, что проиграл войну и это была ошибка", - ответил он журналистам.

Зеленский также добавил, что Украина не проиграет в этой войне, потому что это бы грозило самому существованию страны.

"Проигрывает ли Украина в этой войне? Думаю, нет. Труднее всего было два года назад. У нас нет возможности проиграть, потому что тогда не будет нашего существования. Поэтому нам точно не подходит такой финал", – подчеркнул Зеленский.

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