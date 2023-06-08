



Зеленский: Катастрофа на Каховской ГЭС - это сознательное преступление России

Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда и не проявление климатического кризиса. Эта беда – Путин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам.



"Количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже измеряется тысячами. Все это, с чем мы столкнулись, сознательное преступление оккупанта. Много вопросов о случившемся. Но это произошло на оккупированной территории. Мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что именно Россия заинтересована в катастрофе.



Пожалуйста, распространяйте правду об этом русском экоциде. Пожалуйста, призывайте лидеров, государства и международные организации действовать. Не случайно в предложенной нами формуле мира один из ключевых пунктов – это противодействие экоциду. Давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше просто не было".