



Зеленский: Чтобы остановить освобождение Украины, РФ манипулирует переговорами

Россия начала манипулировать потенциальными мирными переговорами, чтобы замедлить освобождение Украины от оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского Совета.



"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Это важно именно сейчас, когда российские силы наконец-то посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну", - подчеркнул Зеленский.



Президент также отметил, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров, потому что, если бы хотела, отреагировала бы на десятки предложений и усилий со стороны Украины. Россия просто хочет выиграть время, чтобы перегруппировать силы и накопить ресурсы и снова ударить, но нельзя дать ей это сделать.



Напомним, что вчера в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины. Спикер Совбеза Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".



4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным . Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.