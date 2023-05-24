



Зеэв Элькин прокомментировал возможное возвращение Беннета в политику

Депутат Кнессета от партии "Маханэ Мамлахти" Зеэв Элькин в воскресенье дал интервью Galatz Radio.



Когда депутата спросили о возвращении бывшего премьер-министра Нафтали Беннета в политику, он решил положить конец слухам.



Элькина спросили: "Вы точно знаете, что Нафтали Беннет не ищет пути обратно в политическую жизнь через возможную связь с Гидеоном Сааром?"



В ответ Элькин сказал: "Мне надоело быть пресс-секретарем Нафтали Беннета, я просто знаю, что для нас нет ничего подобного".



Затем он объяснил: "Мы работаем вместе как фракция "Национальное единство", две партии "Голубые и белые" и "Новая надежда" хорошо сотрудничают внутри фракции. Мы работаем вместе и с удовольствием сотрудничаем друг с другом".



Беннетт, ранее считавшийся бескомпромиссным правым политиком, перевернул израильскую политику в 2021 году, возглавив идеологически разнообразную коалицию, которая свергла премьер-министра Биньямина Нетаньяху после 12 лет пребывания у власти. Но примерно через год коалиция Беннета распалась, он ушел в отставку, и на последующих выборах победил Нетаньяху.



В апреле опросы показали, что он получит восемь мест в израильском парламенте, если вернется в политику , — больше, чем семь мест, которые его бывшая партия получила в 2021 году, прежде чем он стал премьер-министром.



