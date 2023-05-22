



Заявление заместителя мэра Иерусалима о ЛГБТК вызвало скандал в горсовете

Вчера в ходе заседания городского совета Иерусалима разгорелся скандал, когда было внесено предложение об улучшении услуг, предоставляемых членам ЛГБТК-сообщества в городе. Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг сказал: "Если они нормальные люди, почему им нужно отдельное финансирование?".



Член городского совета Йони Йосеф сказал: "Жители Иерусалима не заинтересованы в этом вопросе. Иерусалим - один из четырех святых городов. Там есть психологи и психиатры. Они не нуждаются в особом лечении".



Эти комментарии были сделаны после того, как Адир Шварц, председатель фракции "Гиторерут" в городском совете, внес предложение о том, чтобы официальный представитель городского совета присутствовал на гей-параде в Иерусалиме, чтобы назначенные поставщики услуг для ЛГБТК-сообщества обучались в соответствии с потребностями сообщества и чтобы они обязались осудить любое насилие на почве ЛГБТК-фобии.



Мэр Иерусалима Моше Лион открестился от заявления, сделанного его заместителем и членом совета Йосефом, сказав: "Я бы предпочел, чтобы это не было сказано".



Шварц сказал: "Это отсталые и мерзкие слова, сказанные членами совета, которые должны служить всем жителям города. Предложение, которое я внес вчера на заседании совета, касается вопросов жизни и смерти. Отношение, исполненное ненависти, и ужасные слова, которые были произнесены, являются прямым продолжением политики, которая привела Иерусалим на дно рейтинга гордыни. Когда такие люди входят в коалицию Моше Лиона, неудивительно, что ситуация в Иерусалиме такова, какова она есть. Всего восемь лет назад произошло шокирующее убийство Ширы Банки, которое полностью основано на ненависти и подстрекательстве. Пришло время, чтобы в Иерусалиме нашлось место для всех".