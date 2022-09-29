



Заявление НАТО: ​​​​​​​Аварии на "Северных потоках" - это результатом диверсии

В НАТО считают, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии. Об этом говорится в заявлении Альянса.



"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это (утечки - ред.) - результат преднамеренных, безрассудных и безответственных диверсионных актов. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде", - говорится в сообщении.



В НАТО обещают отреагировать на любую преднамеренную атаку на ее критическую инфраструктуру.



"Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", - подчеркнули в Альянсе.



Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Уже сегодня в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.



По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.



Издание Bloomberg сообщило, что в месте, где произошел взрыв трубопровода, образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 метров. Она указывает на экологическую катастрофу.