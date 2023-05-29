



Завершились испытания морского Железного купола

Завершился эксперимент по испытаниям морской системы ПРО Железный купол на корабле Саар-6.



В ходе серии экспериментов был рассмотрен ряд сценариев, имитирующих существующие и будущие угрозы, с которыми военные корабли призваны бороться в условиях конфликта, такие как ракеты, крылатые ракеты и беспилотники.



ВМС ЦАХАЛа и руководитель программы "Хума" (директор по исследованиям, обороне и развитию технологической инфраструктуры Министерства обороны), совместно с компанией "Рафаэль" и IAI, успешно завершили серию перехватов с помощью нескольких систем, в частности, системы Кипат Маген в морской конфигурации с корабля Саар 6.



Кипат Маген (Защитный Купол) установленный на Саар 6 разработан на основе системы "Железный купол" и интегрирован в национальную противовоздушную оборону.



Рафаэль является главным разработчиком системы противоракетной обороны "Железный купол". IAI через подразделение Alta Systems разработала морской радар "Хадар". Компания mPrest разрабатывает систему управления и контроля системы Кипат Маген.