



Защита нацбезопасности: Китай обновил закон о борьбе со шпионажем

Всекитайское собрание народных представителей впервые с 2014 года одобрило новую версию закона о борьбе со шпионажем. Об этом сообщает Reuters.

Поправки вступят в силу 1 июля. Согласно новым положениям закона, расширено определение шпионажа, которое теперь будет включать кибератаки на государственные органы или критически важную информационную инфраструктуру.



Помимо этого, все “документы, данные, материалы и предметы, связанные с национальной безопасностью и интересами” будут находиться под той же защитой, что и государственная тайна. При этом в законе нет четких определений национальной безопасности и интересов, отмечают аналитики издания.



Теперь государственные органы, расследующие дела о шпионаже, смогут получать доступ к персональным данным подозреваемых, их оборудованию, информации о личной собственности, а также запрещать им пересечение границы.



По мнению экспертов Reuters, подобные законодательные изменения связаны с ужесточением политического режима в КНР на фоне растущей международной напряженности между Китаем и США.