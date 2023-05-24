Запуск южнокорейской космической ракеты отложен из-за технических проблем
Министерство науки Южной Кореи заявило, что во время подготовки к третьему полету отечественной космической ракеты перед стартом в среду возникли технические проблемы, а местные СМИ сообщили, что запуск будет перенесен.
Южная Корея стремится стать ключевым игроком в области космических технологий, конкурируя со своими азиатскими соседями.
Согласно сообщениям СМИ, запуск перенесен на конец этой недели.
В июне 2022 года страна успешно запустила ракету Nuri и вывела на орбиту рабочие и макетные спутники в ходе второго испытания.
Третьим испытанием будет первая загрузка и запуск коммерческого спутника на борту корабля Nuri.