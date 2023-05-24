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Запуск южнокорейской космической ракеты отложен из-за технических проблем
24.05.2023 11:47 Ирина Демьянова

Запуск южнокорейской космической ракеты отложен из-за технических проблем

Министерство науки Южной Кореи заявило, что во время подготовки к третьему полету отечественной космической ракеты перед стартом в среду возникли технические проблемы, а местные СМИ сообщили, что запуск будет перенесен.

Южная Корея стремится стать ключевым игроком в области космических технологий, конкурируя со своими азиатскими соседями.

Согласно сообщениям СМИ, запуск  перенесен на конец этой недели.

В июне 2022 года страна успешно запустила  ракету Nuri и вывела на орбиту рабочие и макетные спутники в ходе второго испытания.

Третьим испытанием будет первая загрузка и запуск коммерческого спутника на борту корабля Nuri.
 

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