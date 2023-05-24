



Запуск южнокорейской космической ракеты отложен из-за технических проблем

Министерство науки Южной Кореи заявило, что во время подготовки к третьему полету отечественной космической ракеты перед стартом в среду возникли технические проблемы, а местные СМИ сообщили, что запуск будет перенесен.



Южная Корея стремится стать ключевым игроком в области космических технологий, конкурируя со своими азиатскими соседями.



Согласно сообщениям СМИ, запуск перенесен на конец этой недели.



В июне 2022 года страна успешно запустила ракету Nuri и вывела на орбиту рабочие и макетные спутники в ходе второго испытания.



Третьим испытанием будет первая загрузка и запуск коммерческого спутника на борту корабля Nuri.

