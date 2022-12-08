



Запад требует от ООН направить в Украину экспертов для изучения дронов-камикадзе

Страны Запада требуют от руководства Организации Объединенных Наций исследовать беспилотники, которые Россия применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.



По данным журналистов, ООН занимается изучением информации и обвинений, что Россия, осуществляя удары по энергообъектам Украины, использует иранские дроны-камикадзе Shahed.



Более того, генеральный секретарь Антониу Гуттериш сталкивается с критикой со стороны некоторых стран Запада, которые требуют направить в Киев экспертов для проверки сбитых беспилотников.



"РФ утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов ООН в Украину для расследования происхождения беспилотников. Иран также отрицает поставку беспилотников Москве, а Россия - что ее силы использовали иранские беспилотники для ударов по Украине. Великобритания, Франция, Германия, США и Украина утверждают, что поставки беспилотников иранского производства в Россию нарушают резолюцию Совбеза ООН от 2015 года об иранской ядерной программе", - говорится в материале.



Антониу Гуттериш, комментируя доклад Совета безопасности, заявил, что секретариат ООН изучает любую информацию, которая касается иранского происхождения дронов, используемых РФ. Генсек в этом контексте пообещал в ближайшее время обнародовать итоги расследования и проинформировать об этом членов Совбеза.



Reuters отмечает, что критика Гуттериша только усиливается на фоне информации в СМИ о том, что Иран планирует передать России новую партию вооружения, в том числе дроны-камикадзе и баллистические ракеты класса "земля-земля".



"Самый большой вопрос заключается в том, что Иран получит взамен. Ясно, что это будет не оружие. Вероятно, это не наличные деньги. Возможно, это приведет к углублению оборонного сотрудничества между РФ и Ираном с огромными последствиями для безопасности региона. Поэтому мы очень обеспокоены этим", - добавил в общении с журналистами высокопоставленный чиновник ООН.



Напомним, что в ближайшее время Москва получит от Тегерана партию новых дронов-камикадзе и баллистических ракет класса "земля-земля".



Также сообщалось, что США попытаются сорвать сделку России и Ирана о поставках нового вооружения, которое может использоваться для массированных обстрелов Украины.

