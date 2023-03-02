



Запад потребовал от ОАЭ прекратить экспорт критически важных товаров в РФ - FT

Западные союзники подталкивают Объединенные Арабские Эмираты к прекращению экспорта критически важных товаров в Россию. Они стремятся лишить армию Владимира Путина компонентов, необходимых для ее войны против Украины, пишет Financial Times.



Официальные лица из США, ЕС и Великобритании в последние недели посетили ОАЭ, чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц государства Персидского залива в контексте подозрений в нарушении санкций.



Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром доставки товаров, таких как электроника, которые могут быть перепрофилированы для использования Россией в военных действиях. Особую озабоченность вызывает так называемый "реэкспорт", когда товары из других стран направляются через ОАЭ в обход санкций.



Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций, вместе с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном и Дэвидом Ридом, директором британского управления по санкциям, посетили ОАЭ в прошлом месяце, чтобы отстаивать свои позиции.



"Наша главная просьба заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт признали, что этот реэкспорт проблематичен", - сказал западный чиновник, добавив, что "диалог продолжается".



Согласно данным российской таможни, проанализированным Фондом "Свободная Россия", экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг 283 млн долларов. В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, при этом объем торговли этой продукцией вырос до 24,3 млн долларов.



Переговоры в ОАЭ происходят, когда западные союзники переключают свое внимание с введения новых пакетов санкций на ужесточение правоприменения уже действующих ограничений.



В прошлом месяце О'Салливан сообщил Financial Times , что западные страны столкнулись с "необычными скачками" в торговле России с некоторыми государствами, но отказался назвать конкретные страны. Союзники наблюдают за ОАЭ, Турцией и странами Средней Азии и Кавказа.



ОАЭ также считаются популярной страной для богатых россиян, ищущих место для сокрытия своих активов.



Дубай уже давно является региональным центром реэкспорта; его порт Джебель-Али остается одной из крупнейших в мире перевалочных зон.



В попытке ужесточить правоприменение в отношении таких экспортных узлов ЕС в конце прошлого года ввел новые меры, позволяющие налагать санкции на лиц, помогающих европейским компаниям уклоняться от санкций. Среди запросов Европы - уточнение информации о том, что ОАЭ на самом деле экспортируют в Россию, на фоне претензий к отсутствию информации..