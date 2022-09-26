



Залужный появился на обложке TIME: конфликта нет

Новую обложку TIME украсил легендарный человек, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Статья TIME называется "Внутри украинского контрудара, преломившего ход войны".



Если коротко – авторы статьи в который раз сделали акцент на том, что никакого конфликта между главнокомандующим Залужным и Офисом президента Украины нет. Более того, специально для британской публики подчеркнуто: этот "конфликт" от начала до конца инспирирован политической оппозицией.



"Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян", – так охарактеризовал главнокомандующего ВСУ глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

