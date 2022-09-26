Новости » Политика
Залужный появился на обложке TIME: конфликта нет
26.09.2022 16:25 Mignews.ua

Залужный появился на обложке TIME: конфликта нет

Новую обложку TIME украсил легендарный человек, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Статья TIME называется "Внутри украинского контрудара, преломившего ход войны". 

Если коротко – авторы статьи в который раз сделали акцент на том, что никакого конфликта между главнокомандующим Залужным и Офисом президента Украины нет. Более того, специально для британской публики подчеркнуто: этот "конфликт" от начала до конца инспирирован политической оппозицией.

"Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян", – так охарактеризовал главнокомандующего ВСУ глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.
 


Ранее Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к политикам. Не называя никого поименно, он попросил воздержаться от высказываний относительно оперативной обстановки и предполагаемой "сдачи страны".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы