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Законопроект об электронном наблюдении за домашним насилием будет пересмотрен
19.03.2023 15:54 Ирина Демьянова

Законопроект об электронном наблюдении за домашним насилием будет пересмотрен

Отказываясь от недавнего решения, Министерская комиссия по законодательству обсудит в воскресенье, 19 марта, законопроект, инициированный предыдущей коалицией, о введении электронного отслеживания лиц, совершивших насилие в семье.

Министры рассмотрят законопроект бывшего министра юстиции Гидеона Саара, хотя еще неделю назад решили отложить любые его дальнейшие обсуждения на шесть месяцев. Этот законопроект уже прошел первое чтение в предыдущем Кнессете.

В соответствии с первоначально предложенным законодательством технология GPS будет использоваться для обеспечения того, чтобы правонарушитель не приближался ближе расстояния, указанного в запретительном судебном приказе.

Закон, предложенный Сааром, ныне членом оппозиции, рассматривается профессионалами как спасительный, сообщил в воскресенье, 19 марта, новостной сайт газеты Haaretz.

Изменение в порядке рассмотрения законопроектов происходит после последнего случая домашнего убийства в стране. В пятницу, 17 марта, полиция арестовала жителя Хайфы по подозрению в убийстве своей жены, матери троих детей. 

Она стала пятой женщиной, жертвой убийства в Израиле с начала года.

Неясно, стало ли последнее убийство причиной решения правительства пересмотреть законопроект.
 

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