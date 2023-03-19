



Законопроект об электронном наблюдении за домашним насилием будет пересмотрен

Отказываясь от недавнего решения, Министерская комиссия по законодательству обсудит в воскресенье, 19 марта, законопроект, инициированный предыдущей коалицией, о введении электронного отслеживания лиц, совершивших насилие в семье.



Министры рассмотрят законопроект бывшего министра юстиции Гидеона Саара, хотя еще неделю назад решили отложить любые его дальнейшие обсуждения на шесть месяцев. Этот законопроект уже прошел первое чтение в предыдущем Кнессете.



В соответствии с первоначально предложенным законодательством технология GPS будет использоваться для обеспечения того, чтобы правонарушитель не приближался ближе расстояния, указанного в запретительном судебном приказе.



Закон, предложенный Сааром, ныне членом оппозиции, рассматривается профессионалами как спасительный, сообщил в воскресенье, 19 марта, новостной сайт газеты Haaretz.



Изменение в порядке рассмотрения законопроектов происходит после последнего случая домашнего убийства в стране. В пятницу, 17 марта, полиция арестовала жителя Хайфы по подозрению в убийстве своей жены, матери троих детей.



Она стала пятой женщиной, жертвой убийства в Израиле с начала года.



Неясно, стало ли последнее убийство причиной решения правительства пересмотреть законопроект.

