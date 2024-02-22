



Законодатели Британии боятся за свои жизни

Британские законодатели опасаются за свою безопасность на фоне давления из-за дебатов относительно резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.



По данным АР, дебаты по поводу Газы начались в среду, 21 февраля.



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SNP выдвинула предложение, призывающее к немедленному прекращению огня. Лейбористская партия предложила поправку, в которой подчеркивается необходимость в том, чтобы были гарантии того, что резня 7 октября не повториться. В свою очередь, правительство подало собственную поправку, повторив свой призыв к "немедленной гуманитарной паузе" в боевых действиях.



Спикер Линдси Хойл попыталась разрешить раздельное голосование по всем трем предложениям, однако правительство и Лейбористы свои поправки отозвали.



"У меня есть прямая обязанность в том, чтобы защитить людей. Именно защита заставила меня принять неправильное решение. За что я точно не принесу извинения, так это за риск, которому в данный момент подверглись законодатели. Вчера у меня были серьезные встречи с полицией поводу угроз политикам", - отметила она.