



Закон об ограничении "основания разумности" могут принять повторно



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность объявить в ближайшее время о повторном принятии закона об ограничении основания разумности.



Этот маневр якобы готовят для того, чтобы предотвратить ситуацию, в которой закон будет отвергнут БАГАЦем. Нетаниягу надеется таким образом не допустить конституционного кризиса. Об этом сообщает канал КАН.



В последние дни Нетаниягу провел ряд встреч и бесед с министром юстиции Яривом Левиным, министром Роном Дермером и председателем ШАС Арье Дери, пытаясь представить новую схему, включающую изменение закона об ограничении основания разумности

и предложение "общественного компромисса" в отношении Комитета по отбору судей.



Продвижение этого “одностороннего компромисса” может повлиять на возможность вмешательства БАГАЦа в зоб ограничении основания разумности. Попытка смягчить закон может помешать суду вмешаться в утвержденный основной закон. Если будет предложена новая формулировка причины разумности, то Высший суд не будет обсуждать и принимать решение по первоначальному закону.