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Закон об ограничении "основания разумности" могут принять повторно
11.09.2023 07:16 Аркадий Бочаровский

Закон об ограничении "основания разумности" могут принять повторно


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность объявить в ближайшее время о повторном принятии закона об ограничении основания разумности.

Этот маневр якобы готовят для того, чтобы предотвратить ситуацию, в которой закон будет отвергнут БАГАЦем. Нетаниягу надеется таким образом не допустить  конституционного кризиса. Об этом сообщает канал КАН.

В последние дни Нетаниягу провел ряд встреч и бесед с министром юстиции Яривом Левиным, министром Роном Дермером и председателем ШАС Арье Дери, пытаясь представить новую схему, включающую изменение закона об ограничении основания разумности
 и предложение "общественного компромисса" в отношении Комитета по отбору судей.

Продвижение этого “одностороннего компромисса” может повлиять на возможность вмешательства БАГАЦа  в зоб ограничении основания разумности. Попытка смягчить закон может помешать суду вмешаться в утвержденный основной закон. Если будет предложена новая формулировка причины разумности, то Высший суд не будет обсуждать и принимать решение по первоначальному закону.

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