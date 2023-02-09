



Закон о возвращении. Компромисс Амихая Шикли

Министр диаспоры Амихай Шикли (Ликуд) работает над созданием комитета, который должен обсудить изменения раздела о внуках в Законе о возвращении. В обширном интервью Исраэль Ха Йом новый министр излагает свои планы относительно изменения схемы иммиграции внуков и правнуков евреев в Израиль.



"Необходимы срочные изменения", - поясняет свою позицию министр. "Человек, который связан с Израилем через деда или даже прадеда - не должен автоматически получать гражданство. Сейчас этот вопрос полностью открыт. Государство Израиль вправе попросить человека, который никак не поддерживает еврейский образ жизни, провести упорядоченный процесс иммиграции в Израиль".



Со дня вступления в должность министр поддерживает диалог со многими деятелями иудаизма диаспоры. "Я стремлюсь провести поправки с национальной точки зрения. На мой взгляд, идея президента Герцога о созыве комитета по внесению поправок в законодательство заслуживает одобрения, и мы включим в него представителей евреев диаспоры. Должна быть сформулирована четкая процедура, аналогичная получению визы, для принятия гражданства".



Как должны быть отражены изменения в разделе о внуках?



"40% тех, кто получает израильское гражданство, уезжают после получения экономических льгот. Государство Израиль может изучить, есть ли у человека желание стать частью еврейского народа, и, возможно, даже пройти процесс гиюра. Мы должны знать, приезжает ли он жить на постоянное место жительства или на короткий срок. Это не игра".