Новости » Политика
Закон о возвращении. Компромисс Амихая Шикли
09.02.2023 08:42 Аркадий Бочаровский

Закон о возвращении. Компромисс Амихая Шикли

Министр диаспоры Амихай Шикли (Ликуд) работает над созданием комитета, который должен обсудить изменения раздела о внуках в Законе о возвращении. В обширном интервью Исраэль Ха Йом новый министр излагает свои планы относительно изменения схемы иммиграции внуков и правнуков евреев в Израиль.

"Необходимы срочные изменения", - поясняет свою позицию министр. "Человек, который связан с Израилем через деда или даже прадеда - не должен автоматически получать гражданство. Сейчас этот вопрос полностью открыт. Государство Израиль вправе попросить человека, который никак не поддерживает еврейский образ жизни, провести упорядоченный процесс иммиграции в Израиль".

Со дня вступления в должность министр поддерживает диалог со многими деятелями иудаизма диаспоры. "Я стремлюсь провести поправки с национальной точки зрения. На мой взгляд, идея президента Герцога о созыве комитета по внесению поправок в законодательство заслуживает одобрения, и мы включим в него представителей евреев диаспоры. Должна быть сформулирована четкая процедура, аналогичная получению визы, для принятия гражданства".

Как должны быть отражены изменения в разделе о внуках?

"40% тех, кто получает израильское гражданство, уезжают после получения экономических льгот. Государство Израиль может изучить, есть ли у человека желание стать частью еврейского народа, и, возможно, даже пройти процесс гиюра. Мы должны знать,  приезжает ли он жить на постоянное место жительства или на короткий срок. Это не игра".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы