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Закон о смертной казни для террористов принят в предварительном чтении
01.03.2023 15:57 Алина Груднева

Закон о смертной казни для террористов принят в предварительном чтении


В среду, 1 марта, Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни для террористов.

Предложение поддержали 55 депутатов, против выступили 9. Теперь законопроект будут готовить к первому чтению.

"Мы утвердили в Кнессете Закон о смертной казни для террористов", - сообщил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Во время голосования отсутствовало большинство представителей оппозиции, решивших присоединиться к демонстрациям против правовой революции в Тель-Авиве.
 

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