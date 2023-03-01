



Закон о смертной казни для террористов принят в предварительном чтении



В среду, 1 марта, Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни для террористов.



Предложение поддержали 55 депутатов, против выступили 9. Теперь законопроект будут готовить к первому чтению.



"Мы утвердили в Кнессете Закон о смертной казни для террористов", - сообщил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Во время голосования отсутствовало большинство представителей оппозиции, решивших присоединиться к демонстрациям против правовой революции в Тель-Авиве.

