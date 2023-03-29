



Закон о подарках снят с повестки дня до окончания сессии Кнессета

После неоднократных угроз со стороны оппозиции, сегодня, в среду, коалиция решила, что " Закон о подарках" будет снят с повестки дня и не будет продвигаться до окончания сессии. Председатели оппозиционных фракций предложили правительству "пересмотреть вопрос" и подчеркнули, что внеочередные дебаты по "Закону о подарках" натолкнутся на массовую оппозицию, сорвав при этом принятие закона о мероприятии на горе Мерон. Члены Кнессета в коалиции, в основном в ультраортодоксальных партиях, согласились, что продвигать закон в конце сессии, действительно было бы ошибкой, — но они столкнулись с противодействием со стороны "Ликуд".



После того, как "Ликуд" решил вынести закон о дарении на первое чтение в комитете Кнессета в четверг, оппозиция уточнила, что это означает, что голосование состоится в воскресенье на пленуме — несмотря на окончание зимней сессии и начало праздничной недели.



"Мало того, что пленум не собирается во время Песах, кроме как в исключительных случаях, члены Кнессета еще должны голосовать за коррумпированный и отвратительный закон, который имеет привкус личного корыстного интереса премьер-министра и может развратить весь государственный сектор. Настоящим мы объявляем, что если будет принято решение о созыве пленума в поддержку закона о подарках в воскресенье, все члены Кнессета должны будут присутствовать на обсуждении", — говорится в их заявлении.



Оппозиция пригрозила, что, если действительно будет принято решение о выдвижении закона о подарках, то она предложит достаточно оговорок и поправок, чтобы затянуть обсуждения по закону о горе Мерона до глубокой ночи, вместо того, чтобы принять его консенсусом ради граждан Израиля".



"Мы подчеркиваем, что не сдадимся, и закон о коррупционных подарках встретит массовое противодействие со стороны всех оппозиционных фракций. Мы предлагаем коалиции пересмотреть этот вопрос и не допустить принятия закона о подарках", — заявили они.

