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Захарова потребовала от Израиля прекратить удары по Дамаску
27.11.2023 17:13 Алина Груднева

Захарова потребовала от Израиля прекратить удары по Дамаску

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к Израилю на фоне последних сообщений об авиаударах в районе аэропорта Дамаска.

Она потребовала от еврейского государства "немедленно прекратить" такие действия.

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"Авиаудары Израиля по аэропорту столицы Сирии - нарушение суверенитета страны и норм международного права", - считает Захарова.

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