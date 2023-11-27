Захарова потребовала от Израиля прекратить удары по Дамаску
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к Израилю на фоне последних сообщений об авиаударах в районе аэропорта Дамаска.
Она потребовала от еврейского государства "немедленно прекратить" такие действия.
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"Авиаудары Израиля по аэропорту столицы Сирии - нарушение суверенитета страны и норм международного права", - считает Захарова.