



Захарова: "НАТО в свои 75 лет вернулась к мышлению времен холодной войны"

"Сегодня в отношениях с Россией блок вернулся к установкам времен холодной войны", - заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она заявила, что НАТО нет места в "многополярном мире", который, по словам Москвы, она стремится построить, чтобы покончить с доминированием США, но при этом она остается в центре внимания России.



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Президент Владимир Путин начал так называемую "специальную военную операцию" в Украине в 2022 году с заявленной целью не допустить расширения присутствия НАТО вблизи России. Но эта война способствовала активизации альянса, который расширился до 32 членов за счет Финляндии и Швеции.



Сегодня министры иностранных дел стран НАТО встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения, которые позволили бы альянсу играть более непосредственную роль в координации поставок оружия, боеприпасов и оборудования в Украину.



Западные правительства заявляют, что помогают Украине бороться за выживание перед лицом российского вторжения. По словам Захаровой, история НАТО была "полна агрессивных авантюр, которые принесли войны и разрушения многим народам", и ее юбилей - не повод для празднования.

