Загорелся “Уралмашзавод”. Что известно?
Российские телеграм-каналы наполнились видео с сообщениями о пожаре на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге. Предварительно известно, что возгорание случилось в цехе №57.
Клубы чёрного дыма видно из разных концов города. Площадь пожара составляет приблизительно 800 "квадратов", произошло обрушение кровли.
- Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") — российский (ранее советский) завод, выпускающий военную технику, а также трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию. Единственное предприятие в России, производящее самоходные артиллерийские установки.