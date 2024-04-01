



Загорелся “Уралмашзавод”. Что известно?

Российские телеграм-каналы наполнились видео с сообщениями о пожаре на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге. Предварительно известно, что возгорание случилось в цехе №57.



Клубы чёрного дыма видно из разных концов города. Площадь пожара составляет приблизительно 800 "квадратов", произошло обрушение кровли.