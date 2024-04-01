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Загорелся “Уралмашзавод”. Что известно?
01.04.2024 12:55 MIGnews.com

Загорелся “Уралмашзавод”. Что известно?

Российские телеграм-каналы наполнились видео с сообщениями о пожаре на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге. Предварительно известно, что возгорание случилось в цехе №57.

Клубы чёрного дыма видно из разных концов города. Площадь пожара составляет приблизительно 800 "квадратов", произошло обрушение кровли. 

  • Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") — российский (ранее советский) завод, выпускающий военную технику, а также трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию. Единственное предприятие в России, производящее самоходные артиллерийские установки.

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