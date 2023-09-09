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Задержан человек, вывесивший плакаты у дома министра Вассерлауф
09.09.2023 14:10 Алина Груднева

Задержан человек, вывесивший плакаты у дома министра Вассерлауф

Полиция задержала жителя Тель-Авива по подозрению в вывешивании плакатов на акции протеста возле дома министра развития Негева Ицхака Вассерлауфа на Кикар Ха Медина.

По словам правоохранителей, подозреваемым оказался новый сосед политика.

Задержанного отправили на допрос. В полиции пояснили, что его в вандализме.

Масштабная акция протеста возле дома министра в Тель-Авиве прошла в конце августа.  Один из соседей спустился к протестующим, и чуть не плача  попросил их вести себя потише, потому что его ребенок пытается заснуть. 

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