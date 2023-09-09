



Задержан человек, вывесивший плакаты у дома министра Вассерлауф

Полиция задержала жителя Тель-Авива по подозрению в вывешивании плакатов на акции протеста возле дома министра развития Негева Ицхака Вассерлауфа на Кикар Ха Медина.



По словам правоохранителей, подозреваемым оказался новый сосед политика.



Задержанного отправили на допрос. В полиции пояснили, что его в вандализме.



Масштабная акция протеста возле дома министра в Тель-Авиве прошла в конце августа. Один из соседей спустился к протестующим, и чуть не плача попросил их вести себя потише, потому что его ребенок пытается заснуть.