



"Зачем мне это нужно?" Лиат Бен-Ари собралась в отставку



Заместитель государственного прокурора и главный обвинитель в суде над Нетаниягу рассматривает возможность ухода со своего поста из-за нападок на нее и членов ее семьи в связи с делами против Нетаниягу.



Адвокат Лиат Бен-Ари, заместитель государственного прокурора, уже долгое время выражает желание уйти в отставку со своего поста. Причина, по ее словам - дела против Нетаниягу, в которых Бен-Ари выступает в качестве главного обвинителя, и нападки сторонников Биньямина Нетаниягу на нее и членов ее семьи. По данным издания Globes, Бен-Ари говорила эти вещи в разговорах за закрытыми дверями со своими коллегами и начальством в министерстве юстиции.



В этих беседах адвокат Бен Ари утверждала, что ее жизнь не проста. Например, когда умерла ее сестра, в социальных сетях ее обвинили в том, что она выдумала, что у нее есть сестра. По ее словам, ее младший сын также подвергся оскорблениям. Бен Ари добавила, что возле ее дома проходят демонстрации с шокирующими фотографиями и особенно уродливыми заявлениями По ее словам, согласно сообщению в Globes, она сказала: "Хватит, хватит. Зачем мне это нужно?".



Бен-Ари объяснила в этих беседах, что, хотя она и думает, что пока она не уходит в отставку из-за "слишком глубокого чувства долга, может быть, глупого". Она также заявила: "Тем временем я все еще остаюсь, как долго это будет продолжаться? Я не знаю".



Пресс-секретарь Министерства юстиции заявила от имени Лиат Бен Ари: "Лиат Бен Ари занимает должность заместителя государственного прокурора по экономическим вопросам около трех лет, после того как более семи лет проработала окружным прокурором, и является руководителем группы по комплексу дел против Нетаниягу. Действительно, недавно она высказала официальным лицам свои мысли о том, что чувствует себя измотанной после 25 лет работы в прокуратуре по разным причинам. Тем не менее, она остается на своей должности, помимо прочего, в свете глубокого чувства преданности команде, которую она возглавляет."