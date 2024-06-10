



За чей счет банкет? Партия Орбана сеет российскую пропаганду через Google

Партия премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и ее сателлиты установили рекорды в ЕС по объемам рекламы в соцсетях, полной антизападной дезинформации.



Об этом свидетельствуют результаты исследования независимого аналитического центра Political Capital, которые есть в распоряжении "Европейской правды".



Как отмечается, расходы на политическую рекламу в Венгрии очень асимметричны.



"В то время как проправительственный лагерь потратил 4,3 млн евро на рекламу в Meta и Google, все 14 оппозиционных партий и связанные с ними СМИ потратили менее пятой части этой суммы – 839 000 евро", – говорится в исследовании.



Только партия "Фидес" и ее политики потратили 2,0 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем все 14 оппозиционных партий вместе взятые, которые потратили 764 558 евро.



Уровень расходов на политическую рекламу в Интернете в Венгрии является выдающимся даже по европейским стандартам.

