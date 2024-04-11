



Южноафриканский политик обещает "немедленно" закрыть еврейскую школу

Один южноафриканский политик поклялся "немедленно закрыть еврейскую школу, если его изберут".



Мехмет Вефа Даг, кандидат от Земельной партии на пост премьера Западной Капской провинции, написал на сайте X: "МЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАКРОЕМ ШКОЛУ "Герцлия", которая готовит тысячи учеников в качестве солдат для израильской армии".



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Он добавил: "Западная Капа меняет руки. Дети земли и правды и движение солидарности идут".



Это не первый раз, когда Вефа Даг, уроженец Турции, нападает на кейптаунские Объединенные школы Герцлии.



В ноябре, после того как другой политик, Назир Паулсен, призвал закрыть школу, Вефа Даг заявил: "Закройте школу убийцы детей".



В прошлом месяце в видеоролике, опубликованном на TikTok, он поклялся, что "первым делом" на посту премьера закроет школу в Герцлии, которую он назвал "школой дьявола".



Вефа Даг сделал свою крайнюю антиизраильскую позицию центральным пунктом своей кампании. В среду он разместил опрос о том, кто станет следующим премьером, подчеркнув свою "пропалестинскую" позицию и "произраильскую" позицию своего оппонента, действующего премьера Алана Винда, а не какие-либо другие вопросы. В другом опубликованном им опросе избирателей спрашивают, считают ли они школу учебным заведением или "лагерем израильской армии".



Он также неоднократно утверждал, что ущерб, нанесенный недавним ураганом, вызван тем, что "Бог очень разгневан на Западный Кейп за то, что он поддерживает сионистов", и что партия DA, против которой он выступает, контролируется израильским Моссадом.



У Вефа Дага есть история антисемитизма. В июне 2023 года издание South African Jewish Report сообщило, что Вефа Даг написал в твиттере: "100 000 евреев контролируют всю экономику ЮАР. 100 000 человек не могут контролировать богатство 60 000 000 южноафриканцев. Система должна быть изменена. Хватит".



Тогда он утверждал, что и Джо Байден, и Дональд Трамп контролируются евреями.



Почетный профессор исторических исследований Кейптаунского университета Милтон Шайн, автор книги "Фашисты, фабриканты и фантазеры: Антисемитизм в Южной Африке с 1948 года по настоящее время", назвал высказывания Вефа Дага "бессовестно антисемитскими" и сказал, что его теория заговора "выдает мировоззрение, построенное на фантазиях".



