



Южная Корея приостанавливает военное соглашение с Северной Кореей

Южная Корея предприняла шаги по приостановке военного соглашения с Северной Кореей и возобновлению фронтовой военной деятельности, поскольку напряженность между ними растет из-за недавнего запуска Севером воздушных шаров с мусором.



Северная Корея не ответила немедленно, но возобновление Южной Кореей учений или пропагандистских трансляций через громкоговорители, вероятно, побудит Северную Корею предпринять аналогичные или более решительные шаги вдоль границы.

