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Южная Корея приостанавливает военное соглашение с Северной Кореей
04.06.2024 10:01 MIGnews.com

Южная Корея приостанавливает военное соглашение с Северной Кореей

Южная Корея предприняла шаги по приостановке военного соглашения с Северной Кореей и возобновлению фронтовой военной деятельности, поскольку напряженность между ними растет из-за недавнего запуска Севером воздушных шаров с мусором.

Северная Корея не ответила немедленно, но возобновление Южной Кореей учений или пропагандистских трансляций через громкоговорители, вероятно, побудит Северную Корею предпринять аналогичные или более решительные шаги вдоль границы.
 

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