



Южная Корея построит новую ударную подводную лодку

Корейская судостроительная компания Hanwha Ocean подписала новое соглашение на сумму 1,1 триллиона вон ($849 млн США) с Управлением программы оборонных закупок (DAPA) о начале строительства современной ударной подводной лодки водоизмещением 3600 тонн для ВМС Республики Корея.



Согласно соглашению, Hanwha Ocean собирается приступить к разработке третьей и последней подводной лодки в рамках программы Changbogo-III Batch-II. Начало строительства двух других подводных лодок класса Changbogo-III в 2021 году станет первым проектом подводной лодки судостроителя с момента присоединения к Hanwha Group в апреле.



По плану строительство подводной лодки намечено на 2029 год, за которым последует двухлетний этап испытаний, а ее развертывание в составе ВМС Республики Корея ожидается к 2031 году.



Эти подводные лодки серии II представляют собой существенное увеличение размеров и веса по сравнению с существующими 3000-тонными судами класса Dosan Ahn Chang-ho и ROKS Ahn Mu. Благодаря интеграции воздушно-независимой двигательной установки (AIP) и литий-ионных батарей эти подводные лодки увеличивают продолжительность подводной эксплуатации и при этом заметно снижают шум движения, устанавливая новый стандарт для дизель-электрических подводных лодок.

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Предполагаемые подводные лодки будут оснащены современной боевой системой с улучшенными возможностями обнаружения и наведения, включая новейшие технологии гидроакустических систем.