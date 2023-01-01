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Южная Корея ответила на угрозы Ким Чен Ына
01.01.2023 15:55 Алина Груднева

Южная Корея ответила на угрозы Ким Чен Ына

В Новый год глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщает "Ренхап".

По его словам, снаряды из новых пусковых установок могут нести такое оружие, а в пределах досягаемости будет вся соседняя страна.

Ким Чен Ын призвал к увеличению ядерного арсенала страны "в геометрической прогрессии".

В ответ на угрозы Ким Чен Ына министерство обороны Южной Кореи объявило, что любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к "падению режима".

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