



Южная Корея ответила на угрозы Ким Чен Ына

В Новый год глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее тактическим ядерным оружием.



Об этом сообщает "Ренхап".



По его словам, снаряды из новых пусковых установок могут нести такое оружие, а в пределах досягаемости будет вся соседняя страна.



Ким Чен Ын призвал к увеличению ядерного арсенала страны "в геометрической прогрессии".



В ответ на угрозы Ким Чен Ына министерство обороны Южной Кореи объявило, что любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к "падению режима".