Южная Корея ответила на угрозы Ким Чен Ына
В Новый год глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее тактическим ядерным оружием.
Об этом сообщает "Ренхап".
По его словам, снаряды из новых пусковых установок могут нести такое оружие, а в пределах досягаемости будет вся соседняя страна.
Ким Чен Ын призвал к увеличению ядерного арсенала страны "в геометрической прогрессии".
В ответ на угрозы Ким Чен Ына министерство обороны Южной Кореи объявило, что любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к "падению режима".