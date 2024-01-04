



Южная Корея и США провели показательные учения у границ КНДР

Южная Корея и США провели совместные масштабные учения возле границы с Северной Кореей.



По данным информационного агентства Reuters, на мероприятии применялось тяжелое вооружение.



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В учениях, в ходе которых был смоделирован сценарий агрессии со стороны КНДР, участвовали мотострелковая бригада южнокорейской армии и бронетанковая бригада США "Страйкер".



Военные мероприятия, которые стартовали 29 декабря, завершились 4 января. В них были задействованы свыше 110 единиц боевой техники, среди которых танки, зенитная артиллерия и боевые землеройные машины, а также американская штурмовая авиация и боевые бронемашины.