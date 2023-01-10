



Юваль Штайниц назначен председателем совета директоров Rafale

Министр обороны Йоав Галант решил назначить бывшего министра д-ра Юваля Штайница на пост председателя совета директоров Rafale. Д-р Штайниц заменит уходящего председателя Узи Ландау, у которого заканчивается шестилетний срок полномочий. Назначение вступит в силу после одобрения комитета по рассмотрению назначений при Управлении государственных компаний.



Д-р Юваль Штайниц в течение 23 лет был членом Кнессета и министром в правительстве Израиля, занимал ряд руководящих должностей, в том числе: Министр финансов, Министр разведки и стратегии и Министр энергетики.



В течение 12 лет Штайниц был членом кабинета по вопросам политики и безопасности и в течение восьми лет был министром, ответственным за Комитет по атомной энергии. В Кнессете он, в частности, был председателем комитета по иностранным делам и обороне, председателем подкомитета по разведке и председателем подкомитета по концепции безопасности и укреплению мощи ЦАХАЛа.



Министр обороны Галант поблагодарил уходящего председателя Узи Ландау за его работу по продвижению и развитию передовых боевых систем и за его вклад в безопасность Государства Израиль.