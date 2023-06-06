



Юрист: переговоры вокруг правовой реформы - на решающем этапе

В настоящее время переговоры в резиденции президента относительно правовой реформы находятся на решающем этапе.



Такое мнение выразила бывший член "Авода", действующий посредник в переговорах и юрист Ревиталь Свид на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.



По ее словам, если коалиция решит занять оба места в комитете по назначению судей, то диалог в резиденции президента, скорее всего, подойдет к концу. Но в случае, если коалиция позволит отдать одно из мест депутату от оппозиции, то переговоры продолжатся. Свид считает, что голосование, которое запланировано на 14 июня, имеет ключевое значение.



"Я думаю, что переговоры идут нормально, но это зависит от того, будет ли коалиция добросовестной", - сказала она.



По ее словам, "опасность реформы" не миновала, поскольку закон, который даст коалиции полный контроль над назначением судей, "может быть принят в течение нескольких часов".



"Если вы хотите изменить систему, то вы должны делать это с политиками, с судьями, с НПО, вам нужен круглый стол, чтобы сидеть и вести переговоры. Вы не можете делать эти изменения однобоко, как Левин и Ротман. Мы действительно опасаемся, что вся система изменится", - добавила Свид.



На вопрос, как будет выглядеть компромисс, она сказала, что первым шагом должно стать заявление о том, что реформа не будет "односторонней". Затем, по ее словам, должны быть проведены переговоры, охватывающие все слои израильского общества, чтобы прийти к той точке, которая будет иметь широкий консенсус.