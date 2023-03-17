



Юридический советник запретила охране министров задерживать нападающих



Журналист канала КАН Зеэв Кам сообщает об инциденте у дома министра Офира Акуниса.



Акуниса возле его дома атаковала группа демонстрантов, которая начала его проклинать.



На министра Акуниса напал протестующий, который прижался своим лицом к своему лицу. По версии министра, “между нами не пролезла бы и нитка”.



Подразделение личной охраны ШАБАКа прокомментировало инцидент: "Юридический советник не позволяет нам арестовывать тех, кто угрожает".



Напомним, что предыдущий юридический советни, Авихай Мандельблитт лично распорядился аретсовать религиозгую женщину в шабат - за то, что та сказала ему “Правовая система - позор”.