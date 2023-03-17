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Юридический советник запретила охране министров задерживать нападающих
17.03.2023 09:10 Аркадий Бочаровский

Юридический советник запретила охране министров задерживать нападающих


Журналист канала КАН Зеэв Кам сообщает об инциденте у дома министра Офира Акуниса.

Акуниса возле его дома атаковала группа демонстрантов, которая начала его проклинать.

На министра Акуниса напал протестующий, который прижался своим лицом к своему лицу. По версии министра, “между нами не пролезла бы и нитка”.

Подразделение личной охраны ШАБАКа прокомментировало инцидент:  "Юридический советник  не позволяет нам арестовывать тех, кто угрожает".

Напомним, что предыдущий юридический советни, Авихай Мандельблитт лично распорядился аретсовать религиозгую женщину в шабат - за то, что та сказала ему “Правовая система - позор”.

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