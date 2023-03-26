



Юридический советник: Закон о пожертвованиях Нетаниягу причинит ущерб морали

Коалиция намерена принять "Закон о пожертвованиях Нетаниягу" по крайней мере в первом чтении до ухода на каникулы через неделю.



На слушаниях в комиссии Кнессета юридический советник Кнессета, адвокат Сагит Афик, заявила, что даже после внесения изменений в формулировку существует опасение, что закон может нанести ущерб “моральной чистоте”.



"Даже после изменений, этот законопроект все еще представляет собой отклонение от поддержания моральной чистоты. Это предложение может создать конфликт интересов для членов Кнессета, и необходимо учитывать последствия предоставления подобных поблажек и степень причиненного ущерба общественному доверию".

